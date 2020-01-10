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МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Иран приветствует участие в расследовании крушения украинского Boeing представителей стран, граждане которых погибли в катастрофе, говорится в заявлении официального представителя правительства страны Али Рабии.

"Мы приветствуем участие в расследовании других стран, чьи граждане в ходе этого трагического события погибли", — говорится в заявлении Рабии, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства.

В заявлении говорится, что, согласно международным правилам, в расследовании катастрофы могут принять участие "организация гражданской авиации страны, где произошла авария (Иран), организация гражданской авиации страны, выдавшей сертификат летной годности (Украина), владелец самолета (Украина), производитель самолета (Boeing), и производитель авиационных двигателей (Франция)".

Представитель правительства также отметил, что, в соответствии с распоряжением президента Ирана Хасана Роухани, результаты технических и экспертных проверок должны регулярно и быстро предоставляться общественности.

Рабии также посоветовал США отказаться от подачи ложной информации относительно трагедии.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. В среду вечером самолет минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран.