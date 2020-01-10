МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Немецкая авиакомпания Lufthansa вернула самолет, следовавший рейсом из Франкфурта-на-Майне в Тегеран, после часа полета.

Отзыв рейса последовал после заявления премьер-министр Канады Джастина Трюдо, сообщившего со ссылкой на разведданые из нескольких источников, что украинский Boeing 737-800, потерпевший крушение под Тегераном, был сбит иранской ракетой.

Представитель Lufthansa заявил агентству Франс Пресс, что лайнер Airbus A330, вылетевший вечером в четверг, был возвращен "исключительно по причинам предосторожности". Он отметил, что компания проводит оценку "ситуации с точки зрения безопасности в воздушном пространстве вокруг аэропорта Тегерана".

Рейсы Lufthansa в Тегеран, запланированные на пятницу, также отменены.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.