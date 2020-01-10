МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Канадские представители смогут получить визы для въезда в Иран, заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Ранее он в разговоре с коллегой из Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил, что представителей канадских властей нужно допустить на иранскую территорию для участия в расследовании крушения украинского самолета.

На совместной пресс-конференции с главой МИД Британии Домиником Рабом Шампань подчеркнул, что в Иран необходимо отправить канадскую группу быстрого реагирования, которая смогла бы оказать необходимую консульскую помощь. Министр повторил свое предыдущее заявление и указал, что Канада хочет заняться расследованием происшествия. По словам Шампаня, ответ Ирана был "открытым и воодушевляющим".

"Могу сообщить канадцам, что, по всей видимости, за вчерашними обсуждениями последовали действия. Официальным лицам дали понять, что они могут приступить к получению виз…Иранский режим выдает визы, чтобы позволить нашим чиновникам въехать на территорию Ирана, а также для проведения расследования", — заявил глава канадского МИД. Трансляцию вел телеканал Global News.

По его словам, канадские власти следят за ситуацией c визами "каждую минуту" и "каждый час".

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, подтверждающую версию, что причиной крушения Boeing стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса. Позднее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава владеет "разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Вскоре премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но отметил, что следует провести полномасштабное расследование.