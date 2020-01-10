МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Российские авиакомпании могут потерять до 3 миллионов рублей за каждый рейс, если будет введен запрет на полеты над ближневосточным регионом, рассказал РИА Новости эксперт Центра исследований проблем реальной экономики Олег Чередниченко.

"Время облета территории "закрытого неба" может составить от 2 до 3 часов. При средней себестоимости часа полета от 650 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, потери авиакомпаний могут достигать 3 миллионов рублей на 1 рейс", — сказал он.

Чередниченко также отметил, что некоторые варианты облета региона могут увеличить продолжительность пути даже вдвое, "что повлечет за собой формирование отрицательной рентабельности полетов по ряду направлений".

Эксперт полагает, что спрос на билеты упадет, так как авиакомпании будут вынуждены поднять цены. "В случаях, когда перестроение маршрута повлечет за собой существенное увеличение цены на билеты — не исключена отмена ряда направлений. А с учетом "подвешенности" сроков разрешения конфликта такая ситуация может продлиться достаточно долго — до 3 месяцев и более", — добавил он.

По словам Чередниченко, только из Московского авиаузла в ОАЭ, Катар и Оман летают самолеты по более 40 рейсам в неделю, то есть почти семь в день. "Не стоит забывать про такие крупные хабы как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск", — отметил он.

В среду Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, МИДу, Минэкономразвития и Минтрансу до 10 января оценить состояние безопасности полетов и туризма в целом в ближневосточном регионе.