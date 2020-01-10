ВАШИНГТОН, 10 янв /ПРАЙМ/. Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) получил уведомление от Ирана для участия в расследовании крушения украинского самолета и выделил аккредитованного представителя, говорится в заявлении ведомства, поступившем в РИА Новости.

"Центр реагирования Национального совета по безопасности на транспорте получил официальное уведомление от Совета по расследованиям авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана о крушении рейса PS752 "Международных авиалиний Украины". В соответствии с Приложением 13 ИКАО NTSB выделило аккредитованного представителя для расследования катастрофы", — говорится в документе.

Там отмечается, что основную роль в расследовании играет иранское ведомство, в связи с чем NTSB не будет спекулировать по поводу причин случившегося и все вопросы просит адресовать иранской стороне.