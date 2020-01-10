КИЕВ, 10 янв /ПРАЙМ/. Служба безопасности Украины заявляет, что рассматривает две приоритетные версии причин авиакатастрофы Boeing в Иране — попадание ракеты и теракт

Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана отвергают такую возможность.

"СБУ рассматривает две приоритетные версии причин, которые привели к авиакатастрофе самолета рейса PS752 в Иране: первая — попадание ракеты, вторая — теракт", — говорится в сообщении пресс-службы СБ Украины.

По словам главы ведомства Ивана Баканова, версия попадания в самолет ракеты ЗРК "Тор" "привлекает наибольшее внимание". "Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются", — цитирует Баканова пресс-служба.

В ведомстве отметили, что Служба безопасности тщательно изучает и анализирует информацию, касающуюся версии теракта. "Ведь тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию", — подчеркнул Баканов.