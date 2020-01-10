КИЕВ, 10 янв /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел второй телефонный разговор с премьером Канады Джастином Трюдо после катастрофы украинского Boeing 737-800 в Иране.

"Имел уже второй разговор с Джастином Трюдо о катастрофе украинского самолета в Иране. На трагедии не должно быть спекуляций; Украина и Канада всеми возможными способами будут выступать за объективное и всестороннее расследование", — написал Зеленский в Twitter.

В офисе президента отметили, что стороны пришли к согласию относительно необходимости уменьшения спекуляций вокруг расследования катастрофы.

Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана отвергают такую возможность.