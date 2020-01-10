МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Власти Ирана намерены объявить причину крушения украинского Boeing 737-800 в субботу после заседания комиссии авиационных катастроф, сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.

"Завтра после заседания комиссии авиационных катастроф будет объявлена причина крушения украинского пассажирского самолёта", — сообщил собеседник агентства.

Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана отвергают такую возможность.