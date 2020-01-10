МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Министерство транспорта Канады рекомендует канадским авиаперевозчикам не заходить в воздушное пространство Ирана и Ирака из-за риска возрастания военной активности, говорится в сообщении ведомства.

"Мы выпустили уведомление для авиаперевозчиков Канады с рекомендацией не заходить в воздушное пространство Ирака и Ирана в связи с потенциальным риском возрастания военной активности в этом районе", — сообщается в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

Ранее с аналогичными рекомендациями выступили Федеральное управление США по гражданской авиации (FAA), Росавиация, Агентство по авиабезопасности ЕС, а также немецкие авиавласти.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство Соединенными Штатами генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.

Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана отвергают такую возможность.