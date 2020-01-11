ЛИМА, 10 янв /ПРАЙМ/. Куба считает нарушением прав человека приостановку США чартерных полетов на остров, заявил глава МИД страны Бруно Родригес.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в пятницу, что США приостанавливают полеты чартерных рейсов на Кубу, кроме рейсов в Гавану. По замечанию госсекретаря, это решение затронет девять кубинских аэропортов, которые в настоящее время принимают рейсы из США.

"Решительно отвергаю новый запрет правительства США на чартерные рейсы на Кубу, за исключением Гаваны… это серьезное нарушение прав человека, свободы передвижения американцев, это препятствует воссоединению семьи", — написал Родригес в Twitter.

Авиакомпаниям дается два месяца на постепенную отмену затронутых решением рейсов. Помимо запрета на полет в аэропорты страны, госдепартамент также намерен ограничить число рейсов, направляющихся из США в Гавану.