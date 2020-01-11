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ВАШИНГТОН, 11 янв /ПРАЙМ/. По последней информации в авиакатастрофе в Иране погибли 57 граждан Канады, заявил в субботу журналистам глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"Число жертв из Канады сейчас достигает 57 человек. Это очень меняющаяся ситуация. Основываясь на самой последней полученной информации, мы смогли установить, что число канадских жертв было не 63, а 57. Это основано на дополнительной информации о днях рождения, которую мы сравнили с полётными документами, которые были у людей на момент посадки в самолет", — сказал он.

Его пресс-конференцию транслирует телеканал СВС.

По его словам, изучение документов и другой информации позволяет сейчас говорить, что граждан Канады среди погибших не 63, как считалось ранее, а меньше.

По словам Шампаня, на сегодня власти Ирана выдали две визы представителям Канады, остальные визы ожидаются. Это позволит начать оказывать консульские услуги, принять участие в опознании и расследовании, добавил министр.