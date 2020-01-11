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ТЕГЕРАН, 11 янв /ПРАЙМ/. Иран принял украинский самолет за вражеский, ожидая ответа США на удары по базам в Ираке, которые Тегеран нанес, мстя за генерала КСИР Касема Сулеймани.

"В связи с угрозами преступного президента и военного командования США поразить множество целей в Иране и принимая во внимание беспрецедентную воздушную активность в регионе, вооруженные силы страны для ответа на возможные угрозы были приведены в высшую боевую готовность", — говорится в сообщении генштаба вооруженных сил Ирана, которое было распространено гостелерадиокомпанией IRIB.

Отмечается, что в этих условиях самолет, начав движение из аэропорта имама Хомейни, начал разворот, приблизившись к "важному военному объекту" Ирана и на такой высоте и таким образом, что был принят за "вражескую цель".

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. В среду вечером самолет минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран.