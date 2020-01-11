КИЕВ, 11 янв /ПРАЙМ/. Иранский президент Хасан Роухани заверил, что все причастные к уничтожению украинского самолета будут привлечены к ответственности, сообщила пресс-служба украинского президента по итогам их разговора.

В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

"Официальный Тегеран заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Роухани во время разговора выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. "Он извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Исламской республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны", — говорится в сообщении.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.