МОСКВА, 12 янв /ПРАЙМ/. Продолжения расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, произошедшей в мае прошлого года, не будет, в Следственном комитете его считают полностью завершенным, сообщил замглавы СК Игорь Краснов.

"Имея на руках весь комплекс экспертиз, назначенных и проведенных по поручению следствия, мы расследовали все качественно и быстро. Полагаем, что наше мнение, наши доказательства будут признаны судом, который вынесет справедливое решение", — сказал Краснов в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, непосредственной причиной катастрофы, согласно версии следствия, "явились противоправные действия командира воздушного судна Дениса Евдокимова", который "создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна".

"Продолжения не будет. У нас есть заключение экспертов о четкой причине, почему произошла эта трагедия", — заявил Краснов.

Он добавил, что в СК изучили доводы авиакомпании и самого пилота. "Можем сказать, что самолет здесь точно ни при чем, поскольку подобные посадки в принципе не предусмотрены не только для SSJ, но и, например, для Boeing и Airbus, и других лайнеров", — добавил замглавы СК РФ.