ЕРЕВАН, 12 янв /ПРАЙМ/. Комитет гражданской авиации Армении рекомендовал зарегистрированным в республике перевозчикам учесть предложение европейской группы по авиабезопасности и временно облетать воздушное пространство Ирана и Ирака.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, Комитет гражданской авиации рекомендует зарегистрированным в Армении авиакомпаниям учесть совет группы ЕС по оценке рисков в области авиационной безопасности и рассмотреть возможность временно обходить воздушное пространство Ирака и Ирана на всех эшелонах", — говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook.

Там же отмечается, что при появлении дополнительной информации она будет представлена зарегистрированным в стране авиакомпаниям и обществу.

"Комитет гражданской авиации продолжает следить за развитием событий на Ближнем Востоке и новыми обстоятельствами, связанными с крушением Boeing-737 "Международных авиалиний Украины"… Сотрудничает с авиавластями Ирана, Международной организацией гражданской авиации, группой ЕС по оценке рисков в области авиабезопасности и всеми своими партнерами для безопасного выполнения полетов", — отмечается сообщении.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.