ЛОНДОН, 14 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Правительство Великобритании одобрило план по спасению региональной британской авиакомпании Flybe после встречи с акционерами перевозчика во вторник, сообщила министр по делам бизнеса Андреа Лидсом.

"Мы рады, что достигли соглашения с акционерами Flybe о том, чтобы компания продолжила работать, обеспечивая авиасоединение регионов Великобритании. Это будет приятной новостью для сотрудников, клиентов и кредиторов Flybe. Мы продолжим напряженную работу, чтобы обеспечить устойчивое будущее", — написала министр в Twitter.

Детали достигнутого соглашения пока не раскрываются.

Ранее на этой неделе в британских СМИ появилась информация о том, что лоукостер Flybe, испытывающий финансовые проблемы, обратился к британскому правительству с просьбой поддержать бизнес. Акционеры авиаперевозчика, включая Virgin Atlantic, просили о финансовой помощи в размере нескольких десятков миллионов фунтов стерлингов.

В начале прошлого года авиакомпания была приобретена компанией Virgin Atlantic совместно с консорциумом инвесторов Connect Airways, в который также входят транспортная группа Stobart Group и инвестфонд Cyrus Capital. Цена сделки составила 2,2 миллиона фунтов стерлингов. В рамках покупки инвесторы также договорились о привлечении бридж-кредита для Flybe в размере 20 миллионов фунтов стерлингов.

Flybe, основанная в 1979 году, является одной из крупнейших независимых региональных авиакомпаний Европы. Осуществляет рейсы по 190 маршрутам в 15 странах. Авикомпания располагает 68 самолетами, штат сотрудников насчитывает около 2 тысяч человек.