МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Группа "Дело" в рамках обязательной оферты акционерам "Трансконтейнера" предлагает выкупить акции у них по цене 8,7 тысячи рублей, следует из сообщения компании.

Группа "Дело" в ноябре победила в аукционе по покупке 50% плюс две акции крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора в России "Трансконтейнер", предложив за пакет 60,3 миллиарда рублей. Акции "Трансконтейнера" были зачислены на лицевой счет ООО "Дело-Центр". "Енисей Капитал", аффилированная с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, владеет 25,1% "Трансконтейнера". Еще одним крупным акционером оператора является ВТБ с пакетом 24,8%. Ранее в январе "Дело" сообщала, что направила в ЦБ РФ оферту на выкуп долей миноритариев "Трансконтейнера".

"ООО "Дело-Центр", входящее в Группу компаний "Дело", раскрыло содержание обязательного предложения о приобретении всех обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "ТрансКонтейнер"…. Количество приобретаемых акций — 6 947 387 штук. Цена приобретения одной акции составляет 8 679 рублей 52 копейки. Срок принятия предложения — 70 дней с момента получения ПАО "ТрансКонтейнер" обязательного предложения", — говорится в сообщении.

Глава "Дела" Сергей Шишкарев после победы на аукционе говорил, что группа предложит ВТБ остаться акционером "Трансконтейнера", а остальным акционерам направит оферту на выкуп их долей. В декабре в интервью газете "Коммерсант" Шишкарев при этом рассказал, что группа готова обсуждать с "Енисей Капиталом" его сохранение в акционерах "Трансконтейнера".