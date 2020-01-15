СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв /ПРАЙМ/. Около 95 тысяч билетов приобретено на поезда в Крым из Санкт-Петербурга и Москвы, а также в обратном направлении с момента запуска железнодорожного движения на полуостров по Крымскому мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГУП "Крымская железная дорога".

Первый пассажирский поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга и прибыл 25 декабря в Севастополь, на следующий день в Симферополь прибыл первый пассажирский поезд из Москвы. В компании-перевозчике "ГрандСервисЭкспресс" сообщали, что к началу курортного сезона планируется запустить пассажирские поезда в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.

"По состоянию на 15 января, на поезд №7 (Санкт-Петербург – Севастополь) продано 25 тысяч 755 билетов, на поезд №8 (в обратном направлении) – 26 тысяч 500 билетов. На поезд №27 (Москва-Симферополь) продано 22 тысячи 355 билетов, на поезд №28 (Симферополь-Москва) 19 тысяч 708 билетов)", — информируют железнодорожники.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года. Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто президентом России Владимиром Путиным 23 декабря 2019 года.