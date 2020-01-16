МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании "ИрАэро" и органов ОРВД после посадки самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) на неработающую взлетно-посадочную полосу московского аэропорта "Домодедово", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Самолет авиакомпании "ИрАэро", следовавший по маршруту Сабетта — Москва 16 января, произвел посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи аэропорта "Домодедово". По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, не пострадал.

"Будем проводить проверку внеплановую. Два наших территориальных управления. УГАН НОТБ СФО (управление Госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности, Сибирское территориальное управление) проверит авиакомпанию, а УГАН НОТБ ЦФО органы ОРВД на предмет соблюдения требований, установленных воздушным законодательством", — сказали в пресс-службе.