МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Международный терминал C открывается в московском аэропорту "Шереметьево" — 17 января он примет первый рейс.

Весной 2017 года терминал закрылся на реконструкцию и был практически полностью перестроен. Реконструированный C вместе с терминалом B составляют Северный терминальный комплекс аэропорта.

Пропускная способность терминала — 20 миллионов пассажиров в год. Максимальное количество багажа, который он сможет обрабатывать в "час пик" прилётов и вылетов — 3288 единиц. В терминале предусмотрены 74 стойки регистрации и 60 кабин паспортного контроля. Площадь аэровокзала – почти 127,4 тысячи квадратных метров.

"Шереметьево", как и ряд других аэропортов в России, планирует вернуть помещения для курения. Терминал C – не исключение: в нем также запроектирована курилка. Когда именно она будет открыта, аэропорт пока не сообщал.

Международный аэропорт "Шереметьево" — крупнейший в РФ по объемам пассажирских и грузовых перевозок. По итогам 2019 года аэропорт обслужил более 49,9 миллиона пассажиров, увеличив перевозки на 8,9%.