МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Киев хотел бы получить "черные ящики" со сбитого в Иране украинского Boeing, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью телеканалу CNN.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана в телефонном разговоре с Пристайко заявил о готовности Ирана передать тела украинских граждан, погибших при авиакатастрофе под Тегераном, и позволить специалистам этой страны участвовать в расшифровке "черного ящика".

"Было бы идеально иметь сами ("черные") ящики физически на территории Украины, поскольку мы потеряли самолет, у нас есть право вести расследование" — сказал Пристайко, отвечая на вопрос, довольна ли Украина сотрудничеством с Ираном в расследовании трагедии.

Министр подчеркнул, что на данный момент Украину с Ираном связывает эффективное сотрудничество, и если Украине не удастся добиться расшифровки "черных ящиков" на своей территории, она будет заниматься их изучением, прибегнув к иностранной помощи.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу, 11 января, иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Командующий Корпусом стражей исламской революции (Ирана Хосейн Салами принес извинения за сбитый украинский самолет.