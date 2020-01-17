БЕРЛИН, 17 янв /ПРАЙМ/. Немецкий авиаконцерн Lufthansa продлил приостановку полетов в Тегеран до 28 марта из-за ситуации в области безопасности, сообщил перевозчик в пятницу.

Ранее Lufthansa заявила, что приостановка будет действовать до 20 января.

"Из-за сохраняющейся неопределенности в вопросе безопасности воздушного пространства в районе аэропорта Тегерана и иранского воздушного пространства Lufthansa приостанавливает рейс в Тегеран и из Тегерана до 28 марта 2020 года. Это также распространяется на полеты над Ираном", — сообщил концерн в Twitter.

Международные авиакомпании начали вводить ограничения на полеты в Иран и над ним после крушения украинского боинга в этой стране. Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Одиннадцатого января иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Командующий Корпусом стражей исламской революции (Ирана Хосейн Салами принес извинения за сбитый украинский самолет.