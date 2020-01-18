МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Реконструкция развязок на пересечениях МКАД с Бесединским шоссе и улицей Генерала Дорохова сократили задержки на МКАД между Можайским и Носовихинским шоссе на шесть минут, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В сентябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин дал старт автомобильному движению по транспортной развязке на пересечении МКАД с Бесединским шоссе на юге столицы. Также была открыта транспортная развязка МКАД на пересечении с улицей Генерала Дорохова, реконструкция которой была проведена в рекордно короткие сроки — всего за 1,5 года.

"В 2019 году закончили реконструкцию развязок на пересечениях МКАД с Бесединским шоссе и улицей Генерала Дорохова. Это позволило снизить транспортные задержки на МКАД между Можайским и Носовихинским шоссе на шесть минут", — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Реконструкция Бесединской развязки предусматривала строительство 5,3 километра дорожных сооружений, включая эстакаду-съезд с внешней стороны МКАД на Бесединское шоссе в сторону центра, съезд с Бесединского шоссе на МКАД, съезд с МКАД в село Беседы, боковые проезды и переходно-скоростные полосы на МКАД.