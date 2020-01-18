МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Жалоб на условия содержания от российских моряков, задержанных в Кабо-Верде на судне Eser и обвиненных в контрабанде наркотиков, не поступало, они чувствуют себя нормально, сообщило посольство РФ в этой стране.

Как отметили в российской дипмиссии, 17 января российских моряков посетил заведующий консульским отделом посольства.

"Все чувствуют себя нормально, ожидают предстоящего в конце января суда по их делу. Получено для передачи родственникам восемь писем. Жалоб на условия содержания не поступало", — говорится в сообщении на сайте посольства РФ в Кабо-Верде.

Судно Eser под флагом Панамы, следовавшее из этой страны в Танжер (Марокко), было задержано прошлой зимой, когда сделало вынужденную остановку в порту Прая на Кабо-Верде после смерти одного из членов экипажа. По заявлению полиции Кабо-Верде, после проверки судна было конфисковано 9,57 тонны тюков с кокаином. Были задержаны 11 моряков. Позже один из них скончался в больнице после продолжительной болезни.

Генпрокуратура Кабо-Верде 12 августа заявила, что потребовала судить и депортировать 11 российских моряков, которым 29 июля были предъявлены обвинения в наркотрафике и причастности к организованной преступности, а судно конфисковать.