ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 янв /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании "Ютэйр", летевший из Екатеринбурга в Сургут, вынужденно сел в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топливомера, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге, самолет ATR-72 вылетел в Сургут в 21.12 (19.12 мск) и должен был прибыть в пункт назначения спустя два с половиной часа.

"На рейсе Екатеринбург-Сургут сработал датчик топливомера, и командир принял решение в целях безопасности посадить самолет в Ханты-Мансийске. Посадка прошла в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, перевозчик приготовит резервный борт, а также на время ожидания предоставит пассажирам обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

По информации онлайн-табло сургутского аэропорта, прибытие борта ожидается в 0.30 (22.30 мск).