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ВАШИНГТОН, 19 янв /ПРАЙМ/. Канада предложила Ирану послать черные ящики сбитого украинского лайнера на Украину или во Францию, заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Шампань встречался со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом в пятницу. В катастрофе лайнера погибли 176 человек, в том числе 57 граждан Канады и граждане Ирана, учившиеся и проживавшие в Канаде.

"Я сказал министру иностранных дел Ирана, что пожеланием Канады и координационной группы является, чтобы черный ящик был быстро отправлен либо на Украину, либо во Францию", — сказал Шампань журналистам в Виннипеге. Его заявления транслировали местные телеканалы.

По словам министра, перед Ираном стоит выбор.

"Они могут пойти путем транспарентности и принятия полной ответственности. Когда вы говорите миру, что берете полную ответственность, это имеет последствия", — заявил Шампань.

Ранее канадские участники расследования заявили, что черные ящики по-прежнему находятся в Иране, и твердых планов по их расшифровке пока нет.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Позднее, 11 января, иранские военные заявили, что украинский Boeing был случайно сбит, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно — за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо заявили, что ожидают от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.