УЛАН-УДЭ, 20 янв /ПРАЙМ/. Сбербанк хочет поучаствовать в финансировании технопарка в Бурятии, предназначенного для строительства аналога "Кукурузника" — легкого многоцелевого самолета "Байкал", сообщил РИА Новости первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

Президент России Владимир Путин 15 января поручил правительству продумать запуск серийного производства самолета "Байкал" — аналога "Кукурузника" (Ан-2).

"На встрече с главой Республики Бурятия (Алексеем Цыденовым) мы подробно обсудили технопарк для строительства новой линейки малой гражданской авиации в России – самолета "Байкал", и высказали намерение поучаствовать в финансировании развития его инфраструктуры. Рассчитываем, что Сбербанк будет финансовым оператором нового авиакластера маломощной авиации в России", — сообщил Ведяхин.

В августе прошлого года Минпромторг анонсировал создание нового регионального самолета вместимостью 9-14 человек вместо "Кукурузника". Изначально планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукурузника". Его серийное производство предполагалось начать в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе.

В Минпромторге ранее также сообщали, что ТВС-2ДТС – это экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий, и с учетом полученного научно-технического задела в рамках работы ЛМС (легкий многоцелевой самолет) создается новый серийный самолет.