МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Международный аэропорт Сочи, прокомментировав заявление российской авиакомпании Utair о причине выкатывания в 2018 году самолета со взлетно-посадочной полосы (ВПП) в реку, отметил, что окончательные выводы может сделать только Следственный комитет, сообщила пресс-служба аэропорта.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в четверг опубликовал окончательный отчет по выкатыванию в 2018 году самолета Utair в реку в Сочи. Комитет счел, что инцидент произошел из-за игнорирования экипажем предупреждений бортовых систем и посадки на ВПП, коэффициент сцепления которой вследствие ливня не позволял выполнять посадку.

Позднее Utair назвал затопление взлетно-посадочной полосы главной причиной произошедшего. Авиакомпания также адресовала МАК просьбу проверить дренажную систему ВПП и рассчитать фактический слой воды на полосе в условиях ливневых осадков.

"Международный аэропорт Сочи полагает, что окончательные выводы могут быть сделаны только Следственным комитетом, в связи с чем любые заявления иных лиц о виновных в авиапроисшествии до окончания расследования являются преждевременными", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что расследование дела продолжается, руководство и службы аэропорта Сочи оказывают помощь в установлении обстоятельств и причин происшествия.

В ночь на 1 сентября 2018 года пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, следовавший из Москвы, выкатился при посадке в аэропорту Сочи за пределы ВПП и упал в русло реки, у него разрушились стойки шасси и крыло, а также загорелся левый двигатель. Носовая часть лайнера при этом получила повреждения. Все 164 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы, пострадали 18 человек. Скончался один сотрудник аэропорта.