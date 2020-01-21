МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Второй предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing показал, что самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1", сообщается в документе, опубликованном на сайте иранского ведомства.

Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.

Как сообщается в документе, самолет вылетел из Тегерана в 6.12 утра по местному времени и потерял связь с авиадиспетчерами на высоте 8,1 тысячи футов (порядка 2,4 тысячи километров). Отмечается, что самолет исчез с экранов радаров вторичного наблюдения в 6.15 и с радаров первичного наблюдения — приблизительно в 6.18. По информации радаров первичного наблюдения в аэропорту Мехрабад, в 6.15 самолет отклонился от курса и начал правый разворот, и, "вероятно", продолжал полет в сторону аэропорта на протяжении трех минут, после чего исчез с радаров приблизительно в 6.18.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно — за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.