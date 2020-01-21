ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 янв /ПРАЙМ/. Экипаж самолета, вылетевшего из Москвы на Сахалин, совершил во вторник экстренную посадку в Казани из-за сердечного приступа у пассажира, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Южно-Сахалинска Марина Суетинова.

"Экипаж самолета, совершавшего рейс Москва – Южно-Сахалинск, вынужден был совершить экстренную посадку из-за сердечного приступа у одного из пассажиров. Помощь ему начали оказывать уже на борту воздушного судна и продолжили в аэропорту", — рассказала собеседница агентства.

По словам Суетиновой, самолет уже вылетел в Южно-Сахалинск и приземлится в аэропорту назначения в 17.05 (9.05 мск).