МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Евгений Дитрих сохранил пост министра транспорта РФ, следует из сообщения пресс-службы Кремля.

Ниже приводится биографическая справка.

Евгений Иванович Дитрих родился 8 сентября 1973 года в Мытищах Московской области.

В 1996 году окончил Московский инженерно-физический институт по специальности "Прикладная математика", в 1999 году – Высшую школу приватизации по специальности "Юриспруденция".

В 2000 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии труда и занятости Минтруда России по программе "Оценочная деятельность", в 2005 году – в Финансовой академии при правительстве Российской Федерации по программе "Финансовый менеджмент".

В 1995-1998 годах работал советником, заместителем начальника, начальником отдела Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом РФ.

С 1998 года по 2004 год был заместителем начальника, начальником отдела, заместителем руководителя департамента нормативно-методического обеспечения министерства имущественных отношений РФ.

C 2004 по 2005 год – заместитель директора департамента министерства экономического развития и торговли РФ.

В 2005-2012 годах занимал должность заместителя руководителя Федерального дорожного агентства.

В 2012-2015 годах – заместитель директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ.

В 2015 году был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

В 2015-2018 годах Дитрих занимал должность первого заместителя министра транспорта РФ. 18 мая 2018 года указом президента РФ Дитрих назначен министром транспорта Российской Федерации.

С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности министра транспорта РФ.

21 января 2020 года вновь переназначен на должность министра транспорта Российской Федерации.

Евгений Дитрих – член высшего совета партии "Единая Россия".

Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2017).

Награжден орденом Почета. Отмечен почетной грамотой президента РФ.

Имеет благодарности президента РФ (2017) и правительства РФ (2009)

Удостоен нагрудного знака "Почетный работник транспорта России".

В 2019 году он был награжден медалью "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации" Министерства обороны РФ.

Декларированный годовой доход Дитриха за 2018 год составил 7,1 миллиона рублей.