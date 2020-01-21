ВАШИНГТОН, 21 янв /ПРАЙМ/. Компания Boeing приостановила на неопределенный срок производство самолетов 737 Max, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление компании.

Ранее в декабре Boeing сообщила, что сборка самолетов 737 Max на предприятии в Рентоне (штат Вашингтон) будет приостановлена на неопределенный срок, не уточнив, когда решение вступит в силу. Приостановку производства, как сообщает CNN, компания подтвердила в понедельник вечером. Временное закрытие линии производства лайнера, как ожидается, не повлечет за собой увольнения сотрудников, отмечает телеканал.

Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте — Ethiopian Air, всего погибли 346 человек. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США после второй катастрофы начало проверку сертификации воздушного судна. До ее завершения все полеты этой модели в США запрещены. Ранее компания высказывала надежду на то, что процедура завершится до конца 2019 года.