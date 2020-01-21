ВАШИНГТОН, 21 янв /ПРАЙМ/. Первый полет Boeing-777X — самого длинного пассажирского самолета в мире — запланирован на 23 января, сообщила компания в своем микроблоге Twitter.

"После многих лет проектирования и испытаний вот-вот настанет время для первого полета. Свой первый полет 777X совершит уже 23 января, при условии наличия погодных и других факторов", — говорится в сообщении.

Самолет 777X стоит в линейке дальнемагистральных, широкофюзеляжных, двухдвигательных самолётов семейства Boeing 777.