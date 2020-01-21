ВАШИНГТОН, 21 янв /ПРАЙМ/. Корпорация Boeing ожидает возвращения самолетов 737 MAX в эксплуатацию в середине текущего года, говорится в релизе компании во вторник.

"Мы информируем наших клиентов и поставщиков о том, что в настоящее время, по нашим оценкам, возвращение к полетам 737 MAX начнется в середине 2020 года… Безопасное возвращение MAX к обслуживанию — наш приоритет номер один, и мы уверены, что это произойдет", — говорится в заявлении.

Компания также "признает и сожалеет о сохраняющихся трудностях, которые привели к остановке полетов 737 MAX".

Ранее компания Boeing сообщала, что приостановила на неопределенный срок производство самолетов 737 MAX. Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте — Ethiopian Air, всего погибли 346 человек. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США после второй катастрофы начало проверку сертификации воздушного судна. До ее завершения все полеты этой модели в США запрещены. Ранее компания высказывала надежду на то, что процедура завершится до конца 2019 года.