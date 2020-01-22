ВЛАДИВОСТОК, 22 янв /ПРАЙМ/. Траулер "Энигма Астралис", с которого накануне эвакуировали весь экипаж, продолжает гореть в Охотском море, пока возможности высадиться на него нет, сообщил РИА Новости представитель Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Петропавловска-Камчатского.

Рыболовецкий траулер загорелся во вторник в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали на рыболовное судно "Юмир" и доставили на плавзавод "Всеволод Сибирцев". Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку. Спасательное ледокольное судно "Сибирский" накануне вышло к траулеру для тушения пожара, оно и отбуксирует судно в порт. На траулере свыше 250 тонн топлива, разлива нет.

"Спасатель подошел, возможности (провести разведку) пока не предоставляется, поскольку пароход пока горит", — сказал собеседник агентства.