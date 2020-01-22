МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Средняя сумма кредита на покупку автомобиля по итогам прошлого года упала в России на 6,5% на фоне увеличения спроса на машины с пробегом, составив 546,1 тысячи рублей, говорится в исследовании группы "Тинькофф", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Средняя сумма автокредита в 2019 году составила 546 104 рубля против 583 957 рубля в 2018 году. Уменьшение суммы в 2019 году связано с увеличением спроса на авто с пробегом", — сообщили эксперты.

При этом, по данным группы, средний кредит на покупку машины с пробегом по итогам прошлого года вырос на 2% и составил 509,5 тысячи рублей.

Аналитики подметили, что в 2019 году только 13,1% их клиентов предпочло оформить кредиты на новые автомобили, остальные же выбрали бывшие в употреблении. Руководитель управления автокредитования группы Кирилл Григорьев указал, что выбор в пользу подержанных машин объясняется тем, что при сопоставимой с покупкой нового автомобиля сумме покупатель получает машину классом выше.

Более трети заемщиков (36%) приобретают автомобили в кредит без первоначального взноса. В свою очередь, 24% клиентов вносили в качестве первоначального взноса более 30% от стоимости машины, 23% заемщиков — до 20% от полной цены автомобиля, а у 16% клиентов первоначальной взнос по кредиту составил 20-30%.

Наконец, подавляющее большинство россиян берет автокредиты сроком на пять лет — в 2019 году 82% всех кредитов на покупку автомобилей было оформлено именно на этот срок. Второй по популярности срок кредита — три года, на который брались займы в 10% случаев.