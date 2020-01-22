МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам Boeing до негативного со стабильного, при этом долгосрочный рейтинг эмитента подтвержден на уровне "А-", до которого он был понижен два дня назад, говорится в релизе агентства.

"Пересмотр прогноза основан на постоянном регуляторном риске и неопределенности относительно сроков и глобальной последовательности возврата к коммерческому обслуживанию 737 MAX", — объясняет ухудшение прогноза агентство.

Ранее в среду американский президент Дональд Трамп заявил, что считает корпорацию Boeing "большим разочарованием" из-за кризисной ситуации вокруг самолетов модели 737 МАХ.

Fitch отметило сохранение рисков появления новых задержек, после того, как накануне, 21 января Boeing сообщила, что ожидает возвращения самолетов 737 MAX в эксплуатацию в середине текущего года.

Ранее на текущей неделе Fitch понизило долгосрочный рейтинг эмитента Boeing с "А" до "А-", а краткосрочный до "F2" из-за рисков вокруг сроков и последовательности возврата к коммерческому обслуживанию 737 MAX.

В своем релизе агентство, как и двумя днями ранее, сообщило, что ожидает удвоения долга Boeing до 2019 году, до 27 миллиардов долларов, который, по мнению Fitch, продолжит расти в первом и втором кварталах 2020 года, потенциально достигнув пика в более чем 32–34 миллиарда долларов, прежде чем начнет снижаться.