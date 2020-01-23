МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Первый полет Boeing-777X, самого длинного пассажирского самолета в мире, отложен из-за погоды, сообщила компания в Twitter.

Ранее сообщалось, что первый полет Boeing-777X был запланирован на 23 января.

"Мы откладываем первый рейс 777X, который был запланирован на завтра (четверг — ред.), 23 января, из-за погоды. Команда в настоящее время оценивает возможность полета 24 января", — сообщается в заявлении.

Самолет 777X стоит в линейке дальнемагистральных, широкофюзеляжных, двухдвигательных самолетов семейства Boeing 777.