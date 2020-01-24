КАИР, 24 янв /ПРАЙМ/, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Для путешественников из России могут предусмотреть отдельные постоянно закрепленные выходы на посадку и стойки регистрации в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха по примеру Международного аэропорта Каира, где такая схема действует почти два года, сообщил РИА Новости осведомленный источник в египетском курортом городе.

В четверг российские эксперты по безопасности на авиатранспорте завершили очередной осмотр аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады.

"Экспертам показали отдельные, огороженные выходы на посадку, которые предлагается использовать для пассажиров из РФ, а также отдельные стойки регистрации", — сказал собеседник агентства.

Близкий к переговорам источник в Каире пояснил РИА Новости, что члены российской делегации, находящиеся в Египте с воскресенья, смогли осмотреть все, что их интересовало в связи с обеспечением безопасности российских туристов без каких-либо ограничений в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха.

"Обе группы экспертов сами определяли, за чем они будут наблюдать. Они проинспектировали все меры безопасности, начиная с прибытия пассажиров в аэропорт, оформления всех процедур, заканчивая работой по досмотру пассажиров, багажа. Ознакомились с работой камер видеонаблюдения, системой доступа сотрудников в аэропорт и на взлетно-посадочную полосу", — сказал собеседник агентства.

Нынешний визит российских специалистов стал первым после назначения в Египте нового министра гражданской авиации Мухаммеда Манара Камаля 22 декабря 2019 года.

Авиасообщение РФ с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются.

В Каире пассажиры, следующие в Москву, досматриваются отдельно и более тщательно, чем на других направлениях. Дополнительный досмотр пассажиров и их ручной клади организован непосредственно перед посадкой на борт.

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.