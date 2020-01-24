ВЛАДИВОСТОК, 24 янв /ПРАЙМ/. Международный аэропорт Владивостока намерен к июню увеличить пропускную способность международного терминала на 30%, сообщает правительство Приморья.

Управляющий директор по авиации Группы "БазЭл" Алексей Васильченко на совещании в правительстве региона отметил, что площадь аэровокзала — 46 тысяч квадратных метров, это дает возможность обслуживать от 4,6 миллиона пассажиров в год. В 2019 году авиаузел обслужил 3 миллиона пассажиров.

"Первая, самая срочная, задача – повысить пропускную способность международного терминала на 30%. Мы разработали соответствующую концепцию, на наше предложение хорошо откликнулись таможенные и пограничные службы. Рассчитываем, что в рамках действующего пункта пропуска к июню обеспечим заявленную способность", – сказал Васильченко.

По его словам, до конца года будет скорректирована планировка действующего терминала. Также на 2020 год предусмотрены средства на разработку 20-летнего мастер-плана развития аэропорта, который в том числе позволит увеличить его площадь. Предполагается построить второй аналогичный по площади пассажирский терминал, перенести ближе служебно-технические здания, построить гостиницу.

"Авиакомпания S7 заинтересована в том, чтобы построить ангар для обслуживания своих воздушных судов на нашей территории… Отдельное очень перспективное направление – грузы. Планируем в качестве базовой компании привлечь крупнейшего российского грузоперевозчика AirBridgeCargo", – рассказал управляющий директор.

Он добавил, что 2023 году наступает период капитального ремонта действующей полосы. Для проведения этих работ потребуется реконструкция второй полосы. "Мы, со стороны аэропорта, готовы финансировать проектирование этих работ", – отметил Васильченко.

В феврале сингапурская Changi Airports International, РФПИ и "Базовый элемент" Олега Дерипаски закрыли сделку по покупке аэропорта во Владивостоке у московского "Шереметьево". РФПИ, CAI и "Базовый элемент" принимают равное участие в консорциуме.