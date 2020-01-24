МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Авиасообщение между Пекином и Пхеньяном приостановлено до 10 февраля, также иностранцы не смогут приехать в КНДР из Китая любым видом транспорта, сообщает в пятницу посольство России в Северной Корее.

Посольство сообщает, что 23 января получило ноту из МИД КНДР с требованием к сотрудникам иностранных миссий и членам их семей воздержаться от поездок в Китай, население которого пострадало от эпидемии коронавируса.

"Нами получена информация об отмене вплоть до 10 февраля осуществляемых китайской авиакомпанией Air China рейсов Пекин-Пхеньян, а также о категорическом запрете на въезд любым транспортом иностранных граждан из Китая в КНДР", — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Добавляется, что каких-либо ограничений на въезд или выезд через Владивосток не установлено, если пассажир не следует транзитом из Китая.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Согласно последним данным госкомитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших по состоянию на конец четверга достигло 830 человек, в 25 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.