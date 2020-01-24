Подразделение Nissan в Британии изготовит 2 тыс электромобилей Leaf для Uber
ЛОНДОН, 24 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Завод японского автопроизводителя Nissan в Великобритании намерен произвести около 2 тысяч электромобилей модели Leaf для онлайн-сервиса автомобильных перевозок Uber, говорится в сообщении автопроизводителя.
Ожидается, что новые электромобили будут предоставлены со скидкой в цене водителям компании Uber, которая планирует к 2025 году полностью перейти на использование экологичного вида автотранспорта в Лондоне.
В соответствии с программой Uber Clean Air Plan, к 2025 году все 45 тысяч водителей компании должны будут пересесть в электромобили.
Uber с 2017 года судится с британским оператором транспорта Transport for London (TfL) за право получить лицензию на осуществление перевозок в британской столице.
Ранее TfL высказала ряд претензий Uber, связанных с нарушениями, которые "ставят под угрозу безопасность и жизни пассажиров".
https://1prime.ru/transport/20200124/830843577.html