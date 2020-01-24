ЛОНДОН, 24 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Завод японского автопроизводителя Nissan в Великобритании намерен произвести около 2 тысяч электромобилей модели Leaf для онлайн-сервиса автомобильных перевозок Uber, говорится в сообщении автопроизводителя.

Ожидается, что новые электромобили будут предоставлены со скидкой в цене водителям компании Uber, которая планирует к 2025 году полностью перейти на использование экологичного вида автотранспорта в Лондоне.

В соответствии с программой Uber Clean Air Plan, к 2025 году все 45 тысяч водителей компании должны будут пересесть в электромобили.

Uber с 2017 года судится с британским оператором транспорта Transport for London (TfL) за право получить лицензию на осуществление перевозок в британской столице.

Ранее TfL высказала ряд претензий Uber, связанных с нарушениями, которые "ставят под угрозу безопасность и жизни пассажиров".