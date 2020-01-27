МОСКВА, 27 янв /ПРАЙМ/. РЖД по итогам 2019 года получили от "дочек" исторический объем дивидендов в размере почти 29 миллиардов рублей и продали непрофильные активы на 72 миллиарда рублей, сообщил на брифинге замглавы компании Андрей Старков.

"Дочерние общества выплатили ОАО "РЖД" по итогам 2019 года исторический объем дивидендов – почти 29 миллиардов рублей. Мы планируем достаточно хорошие показатели и по итогам 2020 года", — сообщил Старков.

По его словам, доходы компании от управления недвижимыми активами составили по головной компании более 14 миллиардов рублей. Дочерние компании получили доход порядка 5 миллиардов рублей. "То есть, почти 20 миллиардов рублей мы получили доходов только от управления нашим недвижимым имуществом холдинга", — резюмировал он.

Он напомнил, что продажа 50% плюс две акции "Трансконтейнера" превзошла ожидания компании — цена на аукционе составила 60,3 миллиарда рублей. "По предварительной консолидированной финансовой отчетности компании, мы получили прибыль от этой сделки 42,5 миллиарда рублей", — рассказал Старков, напомнив, что это связано с тем, что пакет был на 100-процентной "дочке" РЖД "Объединенной транспортно-логистической компании".

"У нас план (на 2020 год — ред.) стоит порядка 18 миллиардов рублей, чуть менее. Но мы рассчитываем, исходя из конъюнктуры рынка, которая будет, может быть, нам удастся снова несколько всех удивить", — сообщил замглавы РЖД. По его словам, доход от продажи "Трансконтейнера", который получила ОТЛК, РЖД рассчитывают получить в виде дивидендов. Сумму он не назвал, отметив, что это будет основной источник дивидендов от "дочек" за 2020 год.

"Если оценить доходы от продажи непрофильных активов по пакетам акций, сумма доходов за прошлый год — это более 72 миллиардов рублей. Еще примерно 25 миллиардов планируем на следующий год. То есть только за два года общий доход должен быть около 100 миллиардов рублей", — отметил он.