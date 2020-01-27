МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российские авиакомпании в 2019 году увеличили перевозки пассажиров по сравнению с 2018 годом на 10,3%, до 128,1 миллиона человек, следует из уточненных данных Росавиации.

"За 2019 год российские перевозчики обслужили 128,1 миллиона пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 10,3%. Пассажирооборот за 12 месяцев достиг отметки в 322,98 миллиарда пассажирокилометров, рост составил 12,6%", — отмечает Росавиация.

Пассажиропоток на внутренних линиях в 2019 году вырос на 6,1%, до 73 миллионов человек. Как отмечает ведомство, внутренние перевозки составили 57% от общего объема перевезенных пассажиров за 2019 год. На международных линиях количество пассажиров выросло на 16,3%, до 55 миллионов.

Пассажиропоток крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в 2019 году вырос на 4,1%, до 37,2 миллиона человек. "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") нарастила перевозки на 3,7%, до 11,5 миллиона. "Победа" (также входит в группу "Аэрофлот") — на 43,2%, почти до 10,3 миллиона. Авиакомпания "Сибирь" (входит в S7) перевезла 14 миллионов человек, увеличив пассажиропоток на 21,1%. "Уральские авиалинии" нарастили пассажиропоток на 6,8%, до 9,6 миллиона человек. "ЮТэйр" (Utair) перевезла 7,7 миллиона человек, рост по сравнению с прошлым годом — 1,4%.

В декабре 2019 года российские авиаперевозчики увеличили пассажиропоток на 4,9%, почти до 8,9 миллиона человек. На международных рейсах количество пассажиров выросло на 6,3%, почти до 3,5 миллиона. На внутренних линиях — на 4,1%, до 5,4 миллиона.