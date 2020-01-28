РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 янв /ПРАЙМ/. Административный совет по экономической защите Бразилии (CADE) одобрил стратегическое партнерство авиастроительных корпораций Boeing и Embraer, в рамках которого будет создано два совместных предприятия (СП).

Согласно заявлению совета, сделка была одобрена, поскольку "компании не конкурируют на одних и тех же рынках" и "риска возникновения проблем с конкуренцией не существует". По мнению CADE, эта сделка не должна негативно влиять на уровень конкуренции на рынке, а расширение портфеля Boeing окажет большее давление на компанию Airbus, которая доминирует на этом рынке.

Кроме того, регулятор отмечает, что операция будет выгодна для бразильской Embraer, которая станет "стратегическим" партнером для американской Boeing.

"Таким образом, у подразделения, которое остается под контролем Embraer, будет больше технологического и коммерческого сотрудничества с Boeing", — говорится в заявлении CADE.

Boeing и Embraer в совместном пресс-релизе поприветствовали одобрение их стратегического партнерства бразильским регулятором и подчеркнули, что на данный момент партнерство "получило разрешение от каждой регулирующей юрисдикции, за исключением Европейской комиссии, которая продолжает оценивать сделку".

"Одобрение соглашения Бразилией — это наглядное подтверждение того, что наше партнерство будет поощрять конкуренцию. Это принесет пользу не только нашим клиентам, но и приведет к росту Embraer и авиационной отрасли Бразилии в целом", — приводятся в заявлении слова президента и генерального директора Embraer Франциско Гомеса Нето.

Об условиях партнерства Boeing и Embraer договорились в декабре 2018 года. Речь идет, во-первых, о создании СП, включающего в себя производство коммерческих самолетов и сервисные службы Embraer, в котором Boeing купит долю в 80% за 4,2 миллиарда долларов, а Embraer будет владеть оставшимися 20%.

Кроме того, компании договорились о создании другого СП для продвижения и вывода на новые рынки самолета средней дальности Embraer KC-390. В этом СП Embraer будет владеть 51% акций, а Boeing — 49%. Создание СП для производства региональных лайнеров на базе подразделения коммерческих самолетов Embraer было анонсировано в июле.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы. Штат сотрудников — около 140 тысяч человек.

Embraer — бразильский авиастроительный конгломерат, один из лидеров мирового рынка пассажирских региональных самолетов. Компания выпускает также корпоративные, военные, сельскохозяйственные самолеты.