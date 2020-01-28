ВЛАДИВОСТОК, 28 янв /ПРАЙМ/. Авиакомпания Nord Star отменила все рейсы на китайский остров Хайнань до 22 марта до нормализации ситуации с коронавирусом в КНР, сообщил РИА Новости представитель владивостокского представительства авиакомпании.

"Мы отменили рейсы до конца зимнего расписания — до 22 марта, пока не нормализуется ситуация в Китае. У нас (из китайских направлений) только Санья", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас самолеты авиакомпании работают только на вывоз пассажиров из Саньи.

"Вывозим всех пассажиров. В пятницу вывозим пассажиров из Саньи во Владивосток. Неделю назад пассажиры улетели из Владивостока — 127 человек, всех их вывезут 31 января. Самолет прилетает из Саньи (в Приморье), пустой улетает назад, и дальше продолжаем вывозить пассажиров", — отметил собеседник.

Nord Star выполняет рейсы в Санью из Красноярска, Кемерово, Владивостока, Хабаровска, Читы, Новосибирска, Иркутска.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.