БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 янв /ПРАЙМ/. Авиарейсы в китайский город Санья (остров Хайнань) из Благовещенска временно приостановлены из-за коронавируса, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

"Программа полетов по международному направлению Благовещенск-Санья-Благовещенск приостановлена авиакомпанией "Якутия" в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в Китае. Запланированный на 29 января рейс в Санью вылетит из Благовещенска без пассажиров для вывоза российских туристов, отдыхающих в китайском курортном городе", — говорится в сообщении.

Все туристы, улетевшие отдыхать в Санью из Благовещенска, по данным министерства, вернутся домой 30 января. Уточняется, что до стабилизации обстановки в Китае "Якутия" отменила рейсы в Санью из Благовещенска на 5 и 12 февраля.

"При улучшении ситуации полеты будут продолжены", — уточняет министерство.

В международном пункте пропуска аэропорта Благовещенск усилена дезинфекция помещений, введен масочный режим, проведена внеплановая ревизия приточно-вытяжной системы вентиляции международного терминала.

Губернатор Амурской области Василий Орлов 24 января призвал жителей региона отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса, а руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова сообщила журналистам, что в регионе введен режим повышенной готовности по профилактике.