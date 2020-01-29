МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Чистый убыток американского концерна Boeing Co., одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, по итогам 2019 года составил 636 миллионов долларов против прибыли в 10,46 миллиарда долларов в предыдущем году, свидетельствуют данные компании.

Чистый разводненный убыток в пересчете на акцию за отчетный период составил 1,12 доллара против прибыли в 17,85 доллара за 2018 год. Выручка Boeing уменьшилась на 24%, составив 76,559 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала 2019 года Boeing получил убыток в размере 1,01 миллиарда долларов против прибыли годом ранее в 3,424 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 1,79 доллара против прибыли в 5,93 доллара за четвертый квартал 2018 года. При этом эксперты ожидали показатель на уровне 0,6 доллара на акцию. Выручка за три отчетных месяца сократилась на 37%, до 17,911 миллиарда долларов. Аналитики ожидали, что показатель составит 21,65 миллиарда долларов.

"Мы понимаем, что у нас впереди много работы. Мы сосредоточены на том, чтобы вернуть модель 737 МАХ в безопасное состояние и вернуть многолетнее доверие… К счастью, наш бизнес-портфель может обеспечить финансовую ликвидность для продолжения процесса восстановления", — приводятся в релизе слова президента и главного исполнительного директора Boeing Дэвида Калхуна.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.