МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Железнодорожное сообщение с Китаем останется только по направлению Пекин-Москва и Москва-Пекин, по другим направлениям будет приостановлено, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По решению оперативного штаба с ноля часов с четверга на пятницу, 31 января, ограничиваем железнодорожное движение. Поезда будут двигаться по маршруту "Москва-Пекин-Москва", — сказала Голикова по итогам заседания оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.