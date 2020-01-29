МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Решение о режиме авиаперевозок между Россией и Китаем будет принято не позднее пятницы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Заседание оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России прошло в среду.

"Мы договорились, что в течение 2 суток Минтранс, министерство иностранных дел оценят ситуацию по количеству наших граждан, которые возвращаются в РФ, и после этого будет принято решение по режиму полетов из КНР и в КНР, таким образом, мы предполагаем, что очередное заседание оперативного штаба может пройти не позднее пятницы, и мы примем соответствующее решение по авиационным перевозкам",- сказала Голикова журналистам после заседания штаба.